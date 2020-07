Castrovilli e l’emozione per la Nazionale: “Quasi in lacrime quando il ct mi ha detto di entrare in campo”

Non solo Fiorentina nelle parole di Gaetano Castrovilli nell’intervista al Corriere Fiorentino. Il giovane centrocampista ha avuto modo di parlare anche dell’Italia e del suo esordio con la maglia della Nazionale maggiore. Il classe 1997 ha ammesso di aver provato una grande emozione che quasi è stata incontenibile.

Castrovilli: “Quasi in lacrime prima di entrare in campo”

“Non potevo chiedere nulla di più. L’esordio mi ha fatto vivere una delle emozioni più grandi della mia vita”, ha raccontato Castrovilli che dopo aver conquistato un ruolo da protagonista nella Fiorentina, punta forte ad entrare nel giro della Nazionale come giocare stabile. “Quando il ct mi ha detto di entrare in campo ero quasi in lacrime, non ci credevo. Eppure è stato così, non dimenticherò mai quella notte”. E sul futuro: “Gli Europei? È un obiettivo, ma per arrivarci devo pensare solo a far bene con la Fiorentina sapendo anche che la concorrenza è tanta perché l’Italia ha dei centrocampisti davvero formidabili”.

