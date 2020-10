Castrovilli parla da leader: “Sogno Fiorentina in Europa. Sulla scelta di Chiesa…”

Protagonista in Nazionale, ma soprattutto con la sua Fiorentina. Gaetano Castrovilli ha preso per mano la Viola e spera di poterla trascinare sempre più in alto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore del club di Firenze ha apertamente parlato dei suoi sogni per il futuro ma anche di alcune situazioni di mercato legate sorpattutto a Federico Chiesa.

Castrovilli: futuro e mercato

“Il mio sogno è quello di giocare quanto prima in Europa con la Fiorentina”, ha detto subito senza timori Castrovilli. “Il fatto che ci siano top club interessati a me fa piacere, certo. Ma io penso solo ai viola”. E ancora sul campionato e su alcune scelte di mercato: “Chiesa alla Juventus= Non posso giudicare le sue scelte professionali, lui ha deciso così e posso solo dirgli in bocca al lupo”. “Scudetto? Sulla carta Juve e Inter sono le più attrezzate ma ci sono altre squadre come Napoli e Milan che hanno dimostrato di fare bene e che potrebbero lottare da outsider”.