Castrovilli, record come… Pepito Rossi

Un inizio da urlo per Gaetano Castrovilli. Il calciatore della Fiorentina ha stabilito un curioso record eguagliando quello di un altro attaccante che ha vestito in passato la maglia Viola: Giuseppe Pepito Rossi.

Castrovilli come Pepito Rossi

Castrovilli esattamente come Giuseppe Rossi nella stagione 2013/2014. Il talento viola, protagonista anche nel match contro l’Udinese disputato ieri in campinato, è il primo giocatore a segnare in almeno tre gare nelle prime cinque di Serie A. Lo riporta Opta che ricorda come prima del classe 1997, a riuscirci con la maglia della Fiorentina era stato solo Pepito quasi sette anni fa. La squdra di Rocco Commisso ha trovato un talento immenso e spera di coltivarlo e di poterlo vederlo crescere ancora.