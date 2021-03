Catania, ricordi Morimoto? Arrestato in Paraguay dopo incidente stradale e omissione di soccorso

L’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto è stato arrestato in Paraguay per omissione di soccorso dopo un incidente stradale. Da quanto viene riportato da alcuni media del posto, e anche da ABC, l’ex calciatore con un passato in Italia avrebbe investito con il suo mezzo una moto ma non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Morimoto, che combini?

Morimoto, oggi calciatore del Luqueno nella prima divisione del Paraguay, sarebbe stato arrestato dopo essere stato protagonista di un incidente stradale per il quale non si sarebbe fermato a verificare le condizioni delle altre persone coinvolte. In questo caso di un motociclista che era stato investito.

Una volta arrivata sul posto la polizia, il giapponese sarebbe anche risultato positivo all’alcotest. Per sua fortuna, nessuno si è fatto male, ad eccezione dell’auto proprio di Morimoto che, nello scontro, sarebbe rimasta distrutta su un lato a dimostrazione del forte impatto subito.

Nell’ultima stagione Morimoto ha giocato in Giappone nell’Avispa Fukuoka mentre adesso si è trasferito in Paraguay dove, però, non ha ancora fatto il suo debutto. In Italia, come detto in precedenza, lo si ricorda per le sue esperienze con le maglie di Catania e Novara.