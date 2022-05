Catanzaro-Padova, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 19

Redazione ITASportPress

Catanzaro-Padova si giocherà questa sera, mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 19 per la sfida d'andata delle semifinali playoff Serie C. Chi avrà la meglio dopo il doppio confronto sfiderà la vincente tra Feralpisalò e Palermo.

Catanzaro-Padova, probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori per la partita di questa sera:

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Ajeti, Valentini, Kirwan; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Terrani. All. Oddo

Dove vederla

Catanzaro-Padova si giocherà allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro nella serata odierna di mercoledì 25 maggio 2022. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione calabrese e quella veneta è in programma alle ore 19.00 e sarà valido, come anticipato, per la semifinale d'andata del playoff Serie C ormai arrivato alla Final Four.

Esistono diversi modi per vedere Catanzaro-Padova in diretta tv. Per gli abbonati c'è l'opzione rappresentata da Eleven Sports che detiene i diritti di tutte le partite della Serie C: app scaricabile sulle moderne smart tv. Medesimo discorso per Rai Play, che trasmetterà la sfida del Ceravolo in chiaro. Un'ultima opzione è Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e sul numero 253 del satellite.

La sfida potrà essere vista anche in diretta streaming. Le opzioni, in questo caso, sono rappresentate sempre da Eleven Sport, scaricando l'app sui propri dispositivi mobili oppure accedendo al sito), e anche da Rai Play e Sky Go, app riservata agli abbonati Sky. In alternativa la sfida sarà disponibile anche su OneFootball in modalità pay-per-view e infine anche su 196 Sports, ma solo per i residenti all'estero.