Causio: “Alla Juventus si sente la pressione. Serve carattere e ora manca…”

Redazione ITASportPress

Un avvio in salita per la Juventus che cerca di tornare nelle posizioni di classifica a cui è abituata. Cinque punti sui 15 a disposizione sono troppo pochi per la Vecchia Signora e Franco Causio, storico grande ex anche dei bianconeri, parlando al Corriere dello Sport ha spiegato il perché di tale partenza a rilento.

CARATTERE - "Cosa manca alla Juve? Serve un’identità di squadra ben precisa. Allegri è la persona giusta per farla emergere. Non solo a parole, ma anche con i fatti. Con quella maglia devi vincere, si va in campo con un solo obiettivo e ci sono pochi ragionamenti da fare. Se non vinci ti ritrovi nella situazione attuale, con la pressione e gli occhi puntati addosso. Nonostante i fuoriclasse che ha sempre avuto, è sempre stata una sorta di provinciale per la cattiveria che la contraddistingue. La cosiddetta 'cazzimma'. Ecco, adesso ai bianconeri sta mancando questa!".

SINGOLI - "Cristiano Ronaldo? A uno del calibro di Ronaldo bisogna solo dire grazie per quello che ha fatto in tre anni. Rimpiazzare uno da trenta gol non è facile, chiunque potrebbe risentirne nell’immediato. Ripensandoci, era un fuoriclasse da sopportare e supportare allo stesso momento e questo non fatto rendere al meglio altri giocatori. Adesso però tocca a chi è rimasto, non ci sono più scuse. Dybala? Deve dimostrare di essere un giocatore capace di incidere per davvero. Un conto è parlare, l’altro è dimostrare il valore reale e lui fin qui non è riuscito a fare la differenza fino in fondo".