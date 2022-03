Causio: “Mancini deve continuare. Metterei numero minimo di italiani obbligatorio nei club”

Il commento dell'ex calciatore

MANCINI - "Se deve rimanere? Per me sì. Cambiarlo per chi o per cosa? Devo continuare il suo lavoro", ha detto Causio. "Ha perso una partita per un tiro in porta. La squadra non è stata quella brillante dell'Europeo e avrebbe dovuto giocare col Portogallo. L'Italia era con giocatori fuori forma e si vedeva proprio che non erano brillanti. Ma Mancini deve continuare e ricostruire". "Cosa penso di chi vorrebbe l'addio di Mancini? Rispetto a Bearzot è cambiato tutto. Lui mi aveva portato in Nazionale a 32 anni e mezzo e dicevano che era pazzo. Secondo me non si convocano dei giocatori per non farli giocare. Vedi Joao Pedro, lo chiami e devi farlo giocare. Mancini deve continuare col suo lavoro e avere fiducia ma anche i giovani devono giocare nei club e nelle coppe per fare esperienza".