Cavani: “Cresciuto con Batistuta. Al Psg Ibrahimovic odiava perdere. Neymar ha magia nei piedi”

Il Matador si racconta tra Palermo, Napoli, Psg ed esperienza al Manchester United

INIZI - "Di tutte le cose che ricordo sempre della mia infanzia c'è una cosa mi torna sempre in mente: c'era un allenatore, Carmelo Cesarini, che è stato il mio primo allenatore da quando ero molto piccolo, e veniva a casa mia a prendermi. Mi prendeva e mi riportava a casa dopo gli allenamenti. Questo è qualcosa che mi è rimasto molto bene in mente. I miei genitori non potevano prendermi e riportarmi a casa perché lavoravano e lui invece lo faceva per farmi giocare a calcio", ha raccontato Cavani. "Il passaggio in Europa a 20 anni? Posso dire che è una delle cose a cui aspiravo. A 20 volevo giocare nel calcio che conta. E arrivare in Italia è stato come vivere il sogno che avevo sempre sperato. Mio padre mi ha sempre fatto conoscere quell'ascendenza italiana e mio nonno aveva sempre voluto vedere i suoi figli e nipoti giocare a calcio. Quindi era qualcosa da cui ero attratto, andare a giocare e vivere in Italia".