Cavani e il Mondiale in Qatar: “Io da squalifica? Allora arbitro Siebert in galera”

Le sue azioni, decisamente eclatanti, erano dovute alle polemiche per l'arbitraggio del tedesco Daniel Siebert, che aveva deciso di non assegnare un rigore per un fallo su Darwin Nunez dopo aver consultato il VAR. "Io potrei essere squalificato? Se mi sanzionano per aver colpito il VAR, devono mettere in galera l'arbitro, perché quelli sono errori che non puoi fare con il VAR", ha detto Cavani. "Se sono preoccupato? Mi preoccupa una possibile sanzione, perché significherebbe che sarò escluso dalle competizioni. Nel calcio a volte alcuni episodi ti fanno reagire, c'è adrenalina. Siamo esseri umani; certe reazioni non vanno giustificate, ma andrebbero perdonate".