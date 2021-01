Cavani e l’arte di essere attaccante: “Serve intuito. Con il lavoro e l’esperienza si arriva al top”

“Non bastano 2 o 3 partite buone per essere al top”, parola di Edinson Cavani. L’attaccante del Manchester United ha condiviso le sue opinioni sull’importanza dell’esperienza nel calcio moderno soprattutto in ottica del suo ruolo di centravanti. Parlando ai microdoni di United Review, El Matador ha rivelato qualche segreto “dell’essere bomber”.

IL PERCHE’ DELL’ESULTANZA DI CAVANI

Cavani: “Anni di lavoro e intuizione: questi i segreti”

“Ho sempre creduto che la maturità fosse importante in tutti gli ambiti della vita, perché aiuta a risolvere i problemi più velocemente. Come dice il proverbio, trova una scorciatoia e rendi la vita più facile. È lo stesso nel calcio”, ha detto Cavani. “Invecchiando, inizi a crescere in esperienza e fiducia. Negli anni ti senti meglio e inizi a capire che puoi davvero competere essendo costantemente coinvolto. Ci sono molti ragazzi talentuosi, molti giovani dotati, ma io credo fermamente che non si tratti solo di fare 2-3 gare buone. Ci vuole costanza e impegno per diventare davvero forti ed essere al top. Forse in uno, due, tre o quattro anni si può acquisire la giusta maturità che ti permetterà di raggiungere il livello richiesto per competere veramente”.

E ancora sui suoi segreti: “I miei movimenti d’istinto possono essere spiegati? Non so. Sicuramente, come detto, si tratta di istinto. Sono cose che impari giocando. Sicuramente la prima cosa che ti viene in mente da attaccante è che devi essere un passo avanti al tuo marcatore. Questo lo puoi fare solo con l’intuizione. Ci sono attaccanti che possono anche segnare stando più fermi, ma ci sono anche quelli che si muovono e che cercano il pallone, sanno dove finirà. Ecco, quello è istinto”.