Cavani: “Gioco poco? La chiave del successo è farsi trovare pronti”

Il centravanti chiuso dall'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Da anni ai massimi livelli del calcio europeo, Edinson Cavani non ha alcuna intenzione di abbandonare i palcoscenici più importanti. Non importa se in questo inizio di stagione la sua presenza in campo è stata meno costante, il segreto, come svelato dallo stesso Matador a Sport890, è farsi trovare pronti.