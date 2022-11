Cavani: “Napoli serio e organizzato. Sullo scudetto…”

L'attaccante parla del campionato e della formazione partenopea.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per EdinsonCavani, oggi bomber del Valencia. El Matador ha parlato in modo particolare del campionato italiano e del Napoli, sua ex squadra, al comando della Serie A.

"Oggi lo seguo da lontano, ma con grande partecipazione e attenzione e sono felicissimo per ciò che stanno facendo. Qui a Valencia hanno un tifoso in più. Non so se ce la può fare a vincere la Serie A, ma lo spero vivamente. E mi sembra che ci siano tutte le condizioni necessarie", ha detto Cavani.

Ancora sul Napoli: "Una società seria e organizzata che sa pianificare e muoversi bene sul mercato, un grande allenatore, giocatori interessanti e affamati, e la solita eterna, incombustibile, passione del pubblico. Nel calcio non si sa mai, e in questa strana stagione col Mondiale in mezzo ancora di meno, la Serie A è incredibilmente competitiva, però la partenza del Napoli è stata eccezionale. Il mese di gennaio sarà fondamentale".