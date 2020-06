Cavani, nuova vita nella… tosatura di pecore

Lo abbiamo visto di recente dedicarsi ai campi con tanto di falce. Adesso Edinson Cavani si è dato ad una nuova attività. Volato in Uruguay alla fine della Ligue 1 sancita in anticipo a causa dell’emergenza coronavirus, il Matador ha deciso di dedicarsi alla… tosatura delle pecore.

Come mostrano le immagini condivise sui social da El Chiringuito TV, Cavani ha mostrato le sue capacità con gli ovini. Dal campo di calcio alla fattoria il passo è stato breve e le doti sembrano davvero innate. Le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero tra Inter e Atletico Madrid, senza escludere la pista MLS, evidentemente non lo disturbano. Anzi. Se lo fanno, l’attaccante ha trovato un bel rimedio per non pensarci…