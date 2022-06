C’è un ex del Catania nell’operazione City a Palermo. Chi è

Un volto noto al Catania decisivo nel passaggio di proprietà in casa Palermo

Redazione ITASportPress

Sembrano esserci diversi passi avanti per il passaggio di proprietà in casa Palermo. Dopo la promozione in Serie B, il club rosanero è vicinissimo ad andare in mano al Gruppo City. Restano da definire ancora alcuni passaggi importanti ma la chiusura pare essere solo questione di tempo.

La società rosanero diventerà l’undicesimo snodo di questa rete internazionale del City Group. C’è già una lettera d’intenti e nei prossimi giorni si procederà con gli ulteriori step. Dietro questo affare, decisiva una figura ben nota anche al Catania, Luciano Zavagno.

DIETRO LE QUINTE - Il cambio di proprietà in casa Palermo potrebbe essere definito già nelle prossime ore e come detto, dietro a questo grosso affare c'è anche lo zampino di una figura ben nota anche all'ambiente catanese. Parliamo di Luciano Zavagno, elemento che ha avuto funzione di "collante" tra il City Group e l'attuale proprietà del Palermo. L'uomo, già visto in passato al Renzo Barbera, è in costante contatto con tutte le parti chiamate in causa nella vicenda e anche nella recente finale playoff giocata contro il Padova era presente allo stadio dove ha incontrato Mirri, cosa che farà di nuovo tra una settimana, quando sono previste ulteriori visite sulla falsariga di quelle avvenute a metà maggio.

Zavagno vanta un passato da calciatore e sebbene oggi faccia "gioco" al Palermo, vanta presenze anche in maglia Catania, storica piazza rivale dei rosanero. Nella sua carriera da giocatore ha poi anche vestito le maglie di Torino, Pisa e Ancora tra le altre. Attualmente, come anticipato e noto, la figura di Zavagno è dirigenziale, scout/osservatore/consigliere.

Proprio il suo intervento è stato molto importante per fare passi in avanti nell'affare che potrebbe portare il Palermo ad entrare nella galassia controllata dall’Abu Dhabi United Group e proprietaria di dieci club in giro per il mondo, tra cui il Manchester City.