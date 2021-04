Ceferin: “Agnelli la più grande delusione. E in Champions ed E. League…”

Il presidente Uefa si scaglia contro il club "ribelli"

Al termine della riunione del Comitato Esecutivo dell’Uefa, il presidente Aleksander Ceferin non usa mezze misure per attaccare gli scissionisti: "Non penso di aver mai visto persone del genere. Non parlerò molto di Agnelli, è una delle più grandi delusione, anzi la più grande delusione. Non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo, è veramente incredibile. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, ha detto che si trattava solo di voci, che non c’era nulla sotto. Ha detto che mi avrebbe richiamato e poi ha spento il telefono. Ovviamente l’avidità è così forte che sconfigge tutti i giusti valori umani. Saranno i legali a dire se i club della Superlega parteciperanno ancora alla Champions. Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. È ancora presto, l'annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che saranno possibili".