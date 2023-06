Ceferin: “Arabia? Non ho paura, prendono solo giocatori a fine carriera”

Alimenta timore il continuo dominio dell'Arabia Saudita sul mercato. La Saudi Pro League ha infatti messo sul tavolo un potere d'acquisto imparagonabile a quello Europeo, in grado di garantire contratti faraonici con il quale riesce ad aggiudicarsi i migliori giocatori. Ma non tutti. Come ricordato dal presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin : "Stanno sbagliando. Avrebbero dovuto investire in scuole calcio e allenatori che permettano lo sviluppo dello sport nel paese. Comprare giocatori al termine della loro carriera è un errore simile a quello già fatto dalla Cina che, inoltre, non sviluppa il calcio".

Il numero uno del più grande organo calcistico europeo appare convinto delle sue parole. Ceferin fa persino un esempio e mette in rilievo come a trasferirsi in Arabia siano stati giocatori come Ronaldo, Benzema e Kanté, tutti over 30: "Non c'è un giovane al top della sua carriera che vorrebbe giocare lì - ha dichiarato il presidente ai microfoni dell'emittente olandese NOS -. Non gira tutto intorno ai soldi. I calciatori vogliono vincere le migliori competizioni e quelle ci sono solo in Europa".