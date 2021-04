Ceferin attacca Agnelli: “Meglio ingenuo che bugiardo. Perez? Non mi vuole presidente”

Le parole del numero uno della Uefa

Redazione ITASportPress

È guerra aperta tra Aleksander Ceferin e Andrea Agnelli. Il presidente della Uefa, dopo aver parlato senza mezzi termini del numero uno della Juventus a seguito della nascita della Superlega non lascia scampo ad interpretazioni e rincara la dose nel corso della sua intervista a 2ur.

Ceferin: bordate ad Agnelli e Perez

"Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenuo che bugiardo. Sono solo ingenuo", ha esordito Ceferin con riferimento alla situazione tra lui e Andrea Agnelli. "Quando l’ho sentito? Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho chiamato Agnelli e mi ha detto che non era vero, che erano stronzate, che era tutto inventato. Gli ho detto che se era così avremmo potuto uscire con una dichiarazione pubblica. Mi ha detto: ‘Perfetto, prepara una bozza’. Quando l’ha vista ha detto che non gli piaceva molto la bozza, che l’avrebbe cambiata un po' e mi avrebbe richiamato. Ma non ha più chiamato e ha spento il telefono", ha confermato ancora il presidente Uefa.

Dopo Agnelli, c'è spazio anche su Florentino Perez. Parole, questa volta, rilasciate a Marca: Perez vuole un presidente che gli obbedisca, lo ascolti e faccia quello che pensa lui. Non vuoi un presidente come me? Questo è un incentivo ancora maggiore a rimanere".

In merito a possibili sanzioni e conseguenze per questi 12 club della Super League ha dichiarato: "Ho ricevuto messaggi di sostegno da praticamente tutti i club d'Europa. Avevo 3.800 messaggi senza risposta. Quindi ora speriamo che si rendano conto del loro errore e ne paghino le conseguenze. Ne parleremo la prossima settimana".

Infine, sulla possibilità che la semifinale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea non si giochi Ceferin ha risposto: "La chiave è che la stagione è già iniziata e che le televisioni ci chiederebbero i danni se non giocassimo le semifinali. Credo la possiblità sia veramente piccola. Ma vedremo in futuro...".