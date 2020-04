Ceferin: “Coppe europee? Chiusura prima del 3 agosto”

Il futuro della stagione calcistica, attualmente interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane in bilico. Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente tedesca Zdf, ha posto una deadline per la chiusura delle coppe europee: il 3 agosto.

SCADENZA – “Il 3 agosto tutto dovrà essere terminato, sia in Champions che in Europa League. La situazione è straordinaria: si può giocare anche nelle stesse date dei campionati locali, serve flessibilità. Si può giocare con il sistema attuale oppure in gara secca col sorteggio della squadra che gioca in casa oppure su campo neutro. Final Eight e Final Four? Per ora è solo un’ipotesi. L’unica decisione che potrebbe essere sbagliata sarebbe quella di mettere in pericolo la salute di giocatori, tifosi e arbitri. Se ci fossere le dovute condizioni di sicurezza, non ci sarebbero problemi”.

CEFERIN: “ATALANTA-VALENCIA HA AIUTATO IL CONTAGIO? CRITICA IDIOTA…”