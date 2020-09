Ceferin e i tifosi allo stadio: “La Supercoppa a Budapest sarà test pilota”

A margine dell’Assemblea Generale ECA, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è intervenuto cogliendo l’occasione di parlare anche del ritorno dei tifosi allo stadio. Nonostante la pandemia di coronavirus non stia dando tregua, sarà possibile rivedere il pubblico molto presto, ad iniziare dalla Supercoppa europea del prossimo 24 settembre

Ceferin: “Supercoppa test pilota per tifosi”

Il numero uno della Uefa ha colto l’occasione per parlare della Supercoppa europea, in programma il 24 settembre a Budapest tra Bayern Monaco e Siviglia, che vedrà un’apertura parziale agli spettatori. Infatti, dopo il lockdown per via del coronavirus, l’impianto sarà il primo ad ospitare nuovamente un numero importante di pubblico, fino al 30% del totale. “Non tutto è normale, ma presto lo sarà”, ha detto Ceferin con grande fiducia. “Sei mesi fa tutto si è fermato, ma ora siamo qui. Dobbiamo essere ottimisti, il calcio è forte. La Supercoppa di Budapest sarà un test pilota che ci aiuterà a capire cosa possiamo fare”.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL