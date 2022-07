Ceferin: “Euro 2022 cambierà il futuro del calcio femminile”

Aleksander Ceferin , è intervenuto ai canali ufficiali della Uefa parlando in vista dell’inizio dell'Europeo femminile che si svolgerà in Inghilterra e che vedrà anche l’ Italia tra le nazionali protagoniste. Il presidente della principale organizzazione del calcio europeo ha evidenziato come la competizione influenzerà il futuro del calcio femminile. Queste le sue parole:

"L’Europeo femminile dimostrerà il potere del calcio di sollevare gli animi e di fornire un cambiamento positivo e duraturo. Il sipario sta per alzarsi su uno spettacolo che promette di cambiare le regole del gioco per il futuro del calcio femminile, nella nazione ospitante l’Inghilterra, in tutto il continente e oltre. Questo tanto atteso evento è stato ritardato di un anno a causa delle sfide presentate dalla pandemia, ma il ritardo, sebbene inizialmente frustrante, alla fine ha giocato a vantaggio del gioco femminile. L’EURO femminile è ora diventato la principale attrazione calcistica di questa estate. Catturerà i titoli dei giornali sportivi, metterà il calcio femminile sotto i riflettori in tutto il mondo e, soprattutto, attirerà una legione di nuovi seguaci nel gioco, tutti elementi essenziali per costruire un futuro sostenibile per lo sport".