Ceferin: “Euro 2032 in Italia? La situazione delle infrastrutture è terribile”

Le parole del presidente della Uefa

"Ho parlato molto con Gabriele [Gravina, ndr] riguardo a questo tema. Penso che l’Italia sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. Il problema è che la situazione a livello di infrastrutture è abbastanza terribile per un Paese di calcio di questo livello. Se non arriverà un aiuto dal governo italiano, garantendo che nuove infrastrutture vengano costruite, potrebbe essere un problema. Conference League? Sono super super soddisfatto della Conference League. All’inizio c'erano tanti cosiddetti “esperti” di calcio che dicevano che sarebbe stata una competizione non importante. Adesso in finale sono arrivate due squadre che possono giocare facilmente in Champions League. Non vedo l’ora di godermi la finale. La situazione per i club italiani? Alcuni avrebbero dei problemi in ogni caso. Se ciascun club non rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Dobbiamo diventare un’industria sostenibile. Se una squadra non spenderà più del 70% del budget per gli stipendi dei calciatori, ecco questo sarà davvero un cambiamento epocale. Crediamo molto in questo".