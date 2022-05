Ceferin: “Il merito prima di tutto. I piccoli possono battere i giganti”

Le parole del numero uno Uefa

Il presidente della Uefa Aleksandr Ceferin ha parlato dal palco del Congresso tenutosi oggi trattando tanti temi per il futuro del calcio europeo. Non mancano le stoccate alla Superlega, seppur mai nominata.

MERITO SPORTIVO - "La Uefa ha ascoltato la maggior parte dei club, dei tifosi e degli allenatori e ha tracciato una linea netta, una volta per tutte, sull'idea di qualificazione alle competizioni UEFA sulla base dei coefficienti. Come organo di governo con il dovere di difendere l'interesse generale piuttosto che gli interessi di una minoranza, abbiamo deciso, insieme all'Eca, per rimanere fedeli ai nostri principi e valori: il merito sportivo prima di tutto", le partole di Ceferin.