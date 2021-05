Ceferin: “Infantino dietro a Superlega? Non potrebbe più essere presidente Fifa”

Parla il numero uno della Uefa

In un’intervista rilasciata al SunSport, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è tornato anche sulle vicende legate al progetto Superlega portato avanti inizialmente da 12 club, tra cui anche la Juventus, e le indiscrezioni del New York Times secondo cui la Fifa e il suo presidente Infantino sarebbero stati non solo a conoscenza dei piani dei club ma persino coinvolti.

Rispondendo a questi rumors, Ceferin ha detto duramente: "Infantino mi ha garantito che né lui né nessuno dei suoi erano presenti agli incontri per la Superlega, che non ne sapeva nulla. Un presidente della Fifa che abbia sostenuto un progetto del genere, non potrebbe più essere tale". E ancora: "Devo credere alla Fifa. Credere che non ci siano loro dietro. Un progetto folle come quello non accadrà mai più", le parole del presidente della Uefa.