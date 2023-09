Ceferin: “L’Arabia non è un problema se prendono calciatori a fine carriera”

In una lunga intervista concessa a L'Equipe, AleksanderCeferin ha parlato dell'improvvisa entrata in gioco dell'Arabia Saudita. Il presidente dell'Uefa ha rasserenato tifosi ed appassionati riguardo l'impatto della Saudi Pro League e confermato che mai i club sauditi entreranno a far parte della Champions League: "L'Arabia Saudita non è un problema - ha esordito Ceferin con un tono fermo e convinto -. Pensano che acquistando giocatori forti a fine carriera possano migliorare il loro calcio, si sbagliano e lo abbiamo visto pochi anni fa con la Cina. I migliori, come Haaland e Mbappé, non sognano l'Arabia ma vogliono restare qui, in Europa". Poi riguardo le ipotesi Wild Card e finale Champions in America: "Solo i club europei possono partecipare alla Champions, all'Europa o alla Conference League; solo le Federazioni europee possono candidarsi per ospitare una finale. Dovremmo cambiare tutte le nostre regole e non abbiamo intenzione di farlo".