Ceferin minaccia: “In Europa chi si qualifica giocando”

La Uefa torna all’attacco e lo fa con le parole del suo presidente Aleksander Ceferin. Il monito al calcio europeo attende di capire se e quando il pallone tornerà a rotolare per dare vita all’ultima parte della stagione sia a livello dei campionati nazionali, sia per quanto riguarda le competizioni come la Champions League e l’Europa League. Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il numero uno del massimo organismo europeo ha mandato un segnale forte alle varie leghe e società sportive.

Meriti del campo: le parole di Ceferin

“L’Italia è uno dei grandi paesi calcistici europei e il suo campionato ha una valenza essenziale, è visto da molti sportivi anche al di fuori dei suoi confini”, ha detto Ceferin facendo riferimento alla Serie A e alle difficoltà di trovare un protocolla adeguato a garantire la ripartenza. “La pandemia ha messo in ginocchio l’intera economia e non solo il calcio. Assoluta priorità alla salute pubblica, ci mancherebbe, ma come tutti gli altri settori anche noi come calcio abbiamo il dovere di ripartire rispettando gli impegni che ci siamo assunti. Le competizioni nazionali e quelle europee sono fisiologicamente collegate e noi vogliamo in Europa club che abbiano vinto i campionati e le coppe nazionali, qualificandosi sulla base dei risultati. Questa è l’essenza dello sport, non solo del calcio”.

Conclusione tornei e Coppe

Un concetto ribadito anche quando si torna a parlare della conclusione delle Coppe: “C’è un piano concreto per completare la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe riuscirà a portare a termine il campionato. Chi non lo farà, per scelta sua, dovrà affrontare i preliminari, se vorrà partecipare alle prossime competizioni Uefa. Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo confermi le date, ma posso garantire che le coppe si concluderanno ad agosto, sempre che non avvengano cataclismi. I campionati nazionali sono una cosa a parte e le leghe decideranno autonomamente come procedere. Come ho ripetuto più volte, penso che almeno l’80% dei tornei si concluderà sul campo”.