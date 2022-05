Ceferin: “Nuovo format Champions porterà più equilibrio. Rispettiamo i valori”

Le parole del presidente della UEFA

Il presidente della UEFA , Aleksander Ceferin , ha commentato il nuovo Format della Champions League, che prenderà il via dalla stagione 2024/25. Ecco le sue parole sul sito ufficiale della UEFA:

"La UEFA ha dimostrato oggi chiaramente che siamo pienamente impegnati a rispettare i valori fondamentali dello sport e difendere il principio chiave delle competizioni aperte, con qualificazione basata sul merito sportivo, pienamente in linea con il modello sportivo europeo. Le decisioni di oggi concludono un ampio processo di consultazione durante il quale abbiamo ascoltato le idee di tifosi, giocatori, allenatori, federazioni nazionali, club e leghe, per trovare la soluzione migliore per lo sviluppo e il successo del calcio europeo. Siamo convinti che il formato scelto rappresenti il giusto equilibrio e che migliorerà l’equilibrio competitivo e genererà entrate solide che possono essere distribuite a club, campionati e nel calcio di base".