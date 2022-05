Ceferin: “Real indignato da offerta Psg per Mbappé? La loro proposta era simile”

Le parole del presidente Uefa

Non fa sconti il numero uno della Uefa Ceferin al Real Madrid. Intervistato dalla BBC, come riportato da Sportmediaset, il numero uno della confederazione europa ha voluto parlare delle reazioni dalla Spagna al rinnovo di Mbappé col Psg: "Non il Real Madrid, né nessun altro dirà alla Uefa cosa fare. Loro sono indignati da un certo punto di vista ma, per quanto ne so , la loro offerta era simile a quella del Psg ".

Ceferin ha anche precisato in merito al Fair Play Finanziario: "La Uefa ha regole di fair play finanziario piuttosto rigide. Chi rispetterà le nostre regole è il benvenuto nelle nostre competizioni, chi non rispetterà le regole no". Poi, riferendosi alla proprietà del Psg e dunque al fondo sovrano del Qatar: "L’ho detto molte volte e lo ripeto, devono trovare una motivazione per cui non dovrebbero essere i proprietari di un club. Dicono che i club appartengono ai tifosi, ma non pensano che tanti club hanno proprietari dagli Stati Uniti, alcuni dal Medio Oriente, altri dall’Inghilterra. Quindi è esattamente la stessa situazione e sono davvero stanco di queste accuse senza basi concrete".