Ceferin sbotta: “Ancora Superlega? Prima in mezzo alla pandemia e ora durante guerra”

"Se vorranno giocare le loro competizioni, non potranno giocare le nostre”. Il duro commento del presidente Uefa

Redazione ITASportPress

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, intervistato durante il FT Business of Football Summit, è tornato a parlare del progetto Superlega che potrebbe essere nuovamente proposto in queste ore in quel di Londra dove Andrea Agnelli sembra intenzionato a presentare una nuova idea per questa competizione già stoppata in passato.

COMMENTO - "Non è calcio, ma parliamone comunque. Sono stanco di questo progetto non calcistico. La prima volta lo hanno lanciato nel mezzo della pandemia, ora durante la guerra: vivono in un mondo parallelo. Mentre noi lavoriamo per salvare giocatori in questa situazione, loro vogliono rilanciare questo progetto", ha detto Ceferin. "Possono pagare chiunque per dire che è un bel progetto, ma resta una idea senza senso. Tra l’altro, uno dei dirigenti che ora è tornato a spingere per questo progetto mi ha chiamato per scusarsi, però ora comunque tira dritto".

FUORI DA COMPETIZIONI UEFA - "Per loro i tifosi sono consumatori, per noi i tifosi sono tifosi. La cosa interessante, inoltre, è che criticano Uefa ed Eca, ma uno di loro era presidente dell’Eca (il riferimento è ad Andrea Agnelli, ndr) e una settimana prima del lancio della Superlega lodava il sistema presente. Possono giocare le loro competizioni, nessuno glielo vieta. Ma se vorranno giocare le loro competizioni, non potranno giocare le nostre".

CHAMPIONS - Parlando delle novità in vista per la Champions: "La nuova Champions è in stile Superlega? No, è qualcosa di completamente diverso. Ci sono cose ancora da chiarire, per questo la decisione finale non c’è ancora. Chiunque compari le due cose non è serio. Oggi abbiamo 32 squadre in Champions, ne avremo 36 ma dobbiamo ancora capire come aggiungere quattro posti. Ci saranno più posti per medie e piccole leghe".