Ceferin: “Superlega 2? Club non si aspettino di giocare in quelli Uefa”

Il presidente Uefa attacca i club che progettano la nuova versione del torneo

Oggi Andrea Agnelli ha riparlato della nuova Superlega con una versione riveduta del progetto. "Il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme. Il compromesso non è una scelta ormai, c’è bisogno di riforme più profonde. Un organo monopolistico è in grado di guidare un business come il calcio? Penso di no" ha detto Agnelli. Al presidente della Juventus ha risposto il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin. Durante il Business of Football Summit del Financial Times ha dichiarato: "I club sono liberi di creare un loro torneo, ma non si aspettino di giocare anche in quelli organizzati dall'Uefa. Hanno usato una pandemia, ora usano una guerra".