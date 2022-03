Ceferin: “Superlega? Chiamatela Terrible League. Mondiale ogni 2 anni non si farà”

Le parole del numero uno della Uefa

Sulla guerra: "Dispiace punire gli atleti russi, ma è giusto così", ha esordito Ceferin . "L'addio allo sponsor Gazprom? Con Gazprom sono stati persi dei soldi. Finanziariamente è costato molto. Per noi è un colpo al portafoglio, ma alla gente viene tolta la vita. Parlo tutti i giorni con Pavelko, presidente della federazione ucraina. Ho avvisato quello della federcalcio russa prima di decidere: non sono un codardo, non faccio le cose di nascosto".

Un commento anche sulla possibilità del Mondiale ogni due anni: "Per quanto ne so il progetto non è più sul tavolo: erano tutti contrari. La Coppa del Mondo per club ogni 4 anni va benissimo".