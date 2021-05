Ceferin: “Superlega? Non ne sentiremo più parlare per i prossimi 10 anni…”

"Final 4 per la Champions? Ne stiamo discutendo". Le parole del presidente Uefa

SUPERLEGA - "Mi è dispiaciuto il giorno in cui ho appreso della creazione della Super League, alla fine di una cospirazione guidata da alcuni club", ha esordito Ceferin . "Ma, alla fine, è molto positivo che sia successo, perché ha chiarito la situazione del calcio europeo. Ero molto stressato, ma alla fine le cose sono tornate alla normalità. Se si arriverà ad una tale competizione? Non si dovrebbe dire mai dire mai. Ma penso che questo progetto non verrà rimesso sul tavolo almeno per i prossimi dieci anni".

CHAMPIONS - "L'eventuale final 4 proposta anche da Platini? Ne stiamo discutendo, ma non è deciso. Ci è piaciuto il format con la "final 8" l'anno scorso in Portogallo. Ma un "finale 8" dura più di due settimane ed è troppo. Per "un final 4", dopo il 2024, ci sono vantaggi e svantaggi. Da un lato, può essere un evento fantastico con una settimana di calcio integrata da altri eventi come i concerti. Ma perdiamo le partite, soprattutto in casa, per i club. E bisogna valutare anche la questione diritti tv. Ci sono questioni finanziarie e di marketing da affrontare. Ma io, personalmente, vorrei che accadesse. Io sono favorevole a una "finale 4" in Champions League. Potrebbe essere fantastico. Ed efficace in termini di entrate se fatto bene. Ma ognuno deve dare il suo punto di vista".