Cellino aggredito da due malviventi: reagisce alla rapina ma si fa male al volto

Ore caldissime e non solo per via dell’estate in casa Brescia. Questa volta, però, a farla da protagonista una vicenda non derivante dal calcio. Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino è stato vittima di un’aggressione allo scopo di rubargli un orologio. Il numero uno del club bresciano ha però reagito riuscendo a salvarsi e a mettere in fuga i malviventi.

Brescia: Cellino reagisce alla rapina

Come riporta il Giornale di Brescia, Massimo Cellino si trovava ieri a Padenghe sul Garda dove ha acquistato una nuova casa. Il presidente del club era all’esterno di un supermercato quando è stato aggredito da due malviventi che volevano rubargli l’orologio che aveva al polso. Dalle prime indiscrezioni, uno dei due malviventi era a cavallo di una moto e gli si sarebbe messo davanti nel tentativo di intimidirlo e strappagli via l’oggetto prezioso. Il secondo uomo, invece, era a piedi e lo avrebbe circondato andandogli dietro. Cellino, dal canto suo, è riuscito a reagire immediatamente scappando verso la sua auto. Unica pecca, la botta sul volto, precisamente sul naso, che ha subito sbattendo contro la portiera della sua vettura.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN GIOCATORE