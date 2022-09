Cessione Sampdoria, spunta un’acquirente per l’acquisizione del club

Pacific Media Group, tra l'altro, in passato si era interessato già al Verona e possiede quote in altri club europei come Kaiserslautern (Germania), Den Bosch (Olanda), Nancy (Francia), Esbjerg (Danimarca) e Oostende (Belgio). Il valore attribuito alla Sampdoria, stando ad una prima stima che considera i debiti, il marchio, gli immobili, l'organico, si aggirerebbe attorno ai 40 milioni, che sono poi quanto periziato dal Tribunale fallimentare di Roma a garanzia dell'omologa dei concordati preventivi delle aziende dissestate del gruppo Ferrero. Intanto, al momento non sarebbe giunto al Trustee, Gianluca Vidal, alcun invito formale dal produttore cinematografico Francesco Di Silvio per incontrare a Doha, in Qatar, il presunto arabo alle spalle di questa presunta operazione di acquisizione della Sampdoria.