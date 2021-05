Champions donne, il Barcellona batte il Chelsea 4-0 e alza il trofeo

Prima volta per le catalane in Champions League

Strapotere Barcellona nella finale di Champions League femminile. Le catalane hanno travolto il Chelsea a Goteborg. Alla squadra spagnola bastano appena 36 minuti per chiudere la partita e iniziare a pensare alla festa: il primo tempo, infatti, si è chiuso sul 4-0. Risultato che si sblocca dopo pochi secondi, con Leupolz che inizia la sua gara con uno sfortunato autogol. Il raddoppio arriva già al 14': Hermoso si guadagna un calcio di rigore, trasformato da Putellas. Al 21' spettacolare gol per il 3-0: azione impostata da Martens ed Hermoso, bel filtrante di Putellas per Bonmati, che batte Berger. Primi 21 minuti da incubo per il Chelsea, che prova la reazione. Ma è il Barcellona a dominare e a siglare il 4-0 al 36': Bonmati apre sulla fascia per Martens, dribbling su due uomini e fantastico assist per Hansen, che completa il poker con cui si chiude il primo tempo. Ma il 4-0 con cui si era concluso il primo tempo resiste fino alla fine, con il Barcellona che si laurea campione d'Europa per la prima volta nella sua storia.