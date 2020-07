Champions ed Europa League, domani alle 12 i sorteggi: il punto della situazione

Avrà inizio domani alle 12 a Nyon il sorteggio per le due massime competizioni europee tra club. L’estrazione determinerà i quarti e le fasi finali dei due tornei. Ma vediamo come si svolgeranno le operazioni.

SITUAZIONE CHAMPIONS

Fino a questo momento sono quattro le squadre già qualificate per il prossimo turno di Champions League: Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia. Per quel che riguarda i match di ritorno rimasti in sospeso a causa del lockdown imposto dal Covid-19, questi dovrebbero giocarsi negli stadi dove era previsto che si giocasse a marzo, dal momento che la pandemia pare in regressione in tutti i paesi interessati dalla massima competizione europea. Il sorteggio per i quarti vedrà all’interno dell’urna i nomi delle quattro squadre già qualificate, più i quattro match ancora da giocare, in modo da determinare fin da ora contro chi si scontrerà il relativo vincitore di ogni match. Verrà svolto nella stessa giornata un sorteggio per le semifinali, e quello che determinerà la squadra che giocherà “in casa” la finalissima di Lisbona. Propria nella città portoghese verranno svolti i quarti di finale, le semifinali e l’ultima gara decisiva per la consegna della coppa dalle grandi orecchie, tutto a partire dal 12 agosto fino al 23 dello stesso mese, in gara unica e in due stadi: lo Stadio do Sport Lisboa e Benfica (che ospiterà anche la finale) e lo Stadio José Alvalade.

Borussia Dort. – Psg 2-3 (Aggregato)

Atalanta – Valencia 8-4 (Aggregato)

Atl. Madrid – Liverpool 4-2 (Aggregato)

Tottenham – Lipsia 0-4 (Aggregato)

Real Madrid – Man. City 1-2 (Andata)

Chelsea – Bayern Monaco 0-3 (Andata)

Lione – Juventus 1-0 (Andata)