Chelsea batte il Palmeiras 2-1 ed è campione del mondo

Ancora in gol Lukaku decisivo come nella semifinale del Mondiale per club

Redazione ITASportPress

Soffre ma vince il Chelsea che nella finale del Mondiale per club disputata ad Abu Dhabi ha battuto il Palmeiras con il punteggio di 2-1. Decisivo un rigore di Havertz al 116'. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 grazie ai gol di Lukaku al 55' e di Veiga su rigore al 64'. Un fallo di mano in area ha indotto l'arbitro ad assegnare il secondo penalty del match stavolta agli inglesi e il Chelsea ha battuto i brasiliani potendo alzare un trofeo di caratura internazionale. Entrambe le formazioni sono entrate nel tabellone direttamente dalle semifinali e il Chelsea ha avuto la meglio di misura sugli arabi dell'Al Hilal: una firma dell'ex Inter Romelu Lukaku alla mezz'ora che è stata sufficiente per strappare il pass per la finalissima. Il Verdao, invece, ha dato più spettacolo contro gli egiziani dell'Al Ahly: 2-0, con vantaggio di Raphael Veiga al 39' e raddoppio di Dudu al 49'.