Chelsea, Diego Costa: “Giocatore fa doccia in mutande. Io nudo l’ho abbracciato e…”

L'ex calciatore dei Blues ha svelato il nome del calciatore che si fa la doccia in mutande

L'ex attaccante del Chelsea Diego Costa ha rivelato i tanti scherzi fatti al suo ex compagno di squadra N'Golo Kante. “Al Chelsea mi divertivo con lui ed ho provato persino ad abbracciarlo nudo sotto la doccia, ma lui è molto timido e mi ha respinto. Ricordo che dopo una partita di campionato sono andato nel suo box dove si stava facendo la doccia e gli ho detto: "Kante, abbracciami!" E lui continuava a dire: "No. No, Diego vai via". Kante non si toglie nemmeno le mutande quando fa la doccia, è molto timido e si vergogna", ha detto Costa in un'intervista al canale YouTube Pilhado. N'Golo Kanté è un calciatore francese di origini maliane, centrocampista della nazionale transalpina, con cui si è laureato vicecampione d'Europa nel 2016 e campione del Mondo nel 2018.