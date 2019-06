Chelsea, il brutale addio di Hazard dal gruppo WhatsApp: il racconto di Emerson Palmieri

Il trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid è stata una delle operazioni di calciomercato più importanti degli ultimi anni. L’ex 10 del Chelsea, da tempo nel mirino dei Blancos, era stato accostato alla squadra di Zidane ormai da diverso tempo. Solamente pochi giorni fa, il passaggio ufficiale, con il belga che è diventato a tutti gli effetti un Galacticos.

Ma sul suo trasferimento in Spagna, spunta un retroscena raccontato direttamente da quello che fino a poco tempo fa era un suo compagno nel club inglese: Emerson Palmieri. Il terzino mancino, parlando a ESPN Brazil, ha rivelato l’ultimo saluto di Hazard ai compagni avvenuto all’interno di un gruppo privato su WhatsApp.

SHOCK – “Nel nostro gruppo di WhatsApp, l’ultima attività è stata quella di Eden. Ha detto addio e da quel momento non abbiamo scritto più altro”, ha raccontato il difensore. “Ci ha scritto ‘Grazie grazie, vi voglio bene’, successivamente ho visto la notifica che aveva abbandonato il gruppo. La mia reazione è stata di incredulità e ho detto ‘dannazione, se ne è andato davvero'”. E infatti, Hazard ha poi firmato con il Real Madrid, per la squadra per cui sognava di giocare fin da bambino. Adesso il Chelsea dovrà trovare un sostituto all’altezza, sperando che nel gruppo WhatsApp qualcuno torni a scrivere dopo la delusione…