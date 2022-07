Chelsea, Jorginho: “Ho scritto a Koulibaly per convincerlo a venire qui”

”Credo che quello di Koulibaly sia stato un acquisto molto positivo per il club. Non è solo un giocatore forte, questo lo sappiamo tutti, ma ci aiuterà non solo in campo ma anche negli spogliatoi" - ha spiegato Jorginho con estrema sincerità. Dalle parole del centrocampista si nota il grande feeling e l'amicizia che li lega: "Ci darà una grossa mano per la persona che è. Si tratta di un ragazzo davvero eccezionale. Durante la trattativa, quando non si sapeva se sarebbe venuto a Londra o meno, gli ho scritto un paio di volte e l'ho chiamato per provare a convincerlo. Gli ho detto che volevo giocare di nuovo insieme, abbiamo scherzato un po'. Stavo davvero sperando che si concretizzasse la trattativa e sono molto felice che sia successo“.