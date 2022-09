Chelsea k.o. in Champions, Joe Cole attacca anche Koulibaly: “Brutta notte per il club”

DUE NEL MIRINO - L'ex calciatore con un passato glorioso anche in maglia Blues ha concentrato la sua analisi su diversi aspetti ma ha citato in modo particolare due calciatori che hanno particolarmente deluso: Ziyech e anche il neo arrivato Koulibaly. "Cosa ne penso? Ci sarebbe tanto da dire per questo Chelsea. La gente magari guarderà al fatto che non si è fatto gol e quindi ai giocatori offensivi ma ci sarebbe molto da far vedere anche dietro. Per esempio ci sono diversi situazioni in cui Kalidou Koulibaly doveva essere dalla parte opposta ma non c'era. Per un difensore di 31 anni, beh, occorre essere dalla parte giusta dell'uomo (nella marcatura ndr) per prendere velocità". Joe Cole ha poi proseguito anche su Ziyech: "Ha talento ma per un motivo o per un altro la sua esperienza al Chelsea proprio non funziona. Si sta sforzando ma nulla. Penso sia una brutta notte per il club. Uno shock enorme", ha concluso l'ex calciatore sulla serata appena passata in Champions League.