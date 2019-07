Chelsea, Lampard pazzo di Pulisic anche se…non lo ha ancora incontrato

Fa sorridere il dettaglio rivelato dal Sun che riguarda il Chelsea. La società inglese che ha iniziato la nuova stagione sotto la guida del neo tecnico Frank Lampard è reduce dal successo nella prima amichevole stagionale contro il St Patrick e attende ulteriori rinforzi dal mercato.

Nello specifico, i Blues aspettano Christian Pulisic. Il giocatore, acquistato nella sessione di mercato invernale nel mese di gennaio, ancora non si è aggregato alla squadra ma c’è chi ne è già innamorato. Il tabloid inglese, infatti, riporta le parole di Lampard che, nonostante non abbia ancora conosciuto il calciatore ex Borussia Dortmund, è letterlamente pazzo di lui: “Christian sta viaggiando separatamente dalla squadra, ha avuto una pausa e adesso ci raggiungerà. Ha detto che vuole arrivare in fretta e lo apprezzo. Abbiamo diversi infortunati e quindi ci serve averlo a disposizione. Non l’ho ancora conosciuto ma ci siamo sentiti al telefono. Mi ha fatto davvero un’ottima impressione”.