Chelsea-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la terza giornata del girone di Champions League.

Chelsea-Milan si gioca questa sera, mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21 per la terza giornata del girone di Champions League. Sfida di altissimo livello quella dello Stamford Bridge che potrebbe essere già decisiva per le sorti del raggruppamento e l'accesso alla fase successiva.

Momenti decisamente differenti per le due squadre, specie in Champions League. Chelsea con un solo punto all'attivo dopo le prime due gare e mister Potter alla ricerca dei tre punti. Milan che ha, invece, 4 punti dopo la vittoria sulla Dinamo Zagabria e il pari all'esordio contro il Salisburgo. Nei Blues spazio ad Aubameyang in avanti e il grande ex Thiago Silva in difesa. Nei rossoneri ancora fuori per infortunio Maignan e Theo Hernandez a cui si sono aggiunti Calabria e Saelemaekers. Leao e Giroud dovranno guidare la squadra.