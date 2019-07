Chelsea, primo ko a sorpresa per Lampard: sconfitto in Giappone dal Kawasaki Frontale

Per il nuovo Chelsea targato Frank Lampard arriva il primo stop in questa pre-stagione non iniziata nel migliore dei modi. I Blues hanno perso a sorpresa 1-0 a Yokohama contro il Kawasaki Frontale, squadra campione del Giappone. Un ko che arriva dopo il pareggio contro il Bohemians e la vittoria contro il St. Patricks. Un match giocato in condizioni difficili – con il 90% di umidità – deciso dalla rete della stella brasiliana Leandro Damiao.

C’è ancora tanto da lavorare per Lampard che si è detto però soddisfatto della condizione fisica dei suoi e ha dato spazio agli italiani presenti in rosa: Jorginho è partito dal primo minuto mentre sono entrati nella ripresa Zappacosta ed Emerson Palmieri. Ha giocato da titolare in avanti Batshuayi mentre da segnalare anche l’ingresso in campo di Pulisic a 25 minuti dalla fine provato esterno su entrambe le fasce nel 4-2-3-1 di Lampard. Il prossimo test per gli inglesi è martedì contro il Barcellona.