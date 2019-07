Chelsea, Pulisic: “Non paragonatemi ad Hazard…”

Acquistato dal Chelsea nel mese di gennaio, Christian Pulisic è arrivato solo ora ad indossare per davvero la maglia blues. Comprato dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro, lo statunitense classe ’98 è pronto a conquistare i tifosi e la società ma guai a paragonarlo con chi ha fatto la storia del club come Eden Hazard.

Anche se per ruolo e caratteristiche i due si somigliano parecchio, e Pulisic sembra essere il naturale sostituto del belga del Real Madrid, il calciatore non gradisce alcun confronto.

Intervistato da Sky Sports, il nuovo fantasista del Chelsea ha parlato proprio dei paragoni con Hazard: “Non sono qui perché mi comparino con nessuno. Hazard è un calciatore incredibile, al Chelsea ha fatto benissimo e sono convinto che le cose gli andranno altrettanto bene anche al Real Madrid. Io sono qui per apportare le mie qualità e il mio lavoro, cercando di fare del mio meglio per il Chelsea”.