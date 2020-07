Chelsea scatenato: avviati i contatti con una stella della Serie A

La Lazio è in piena corsa per lo scudetto, ma le sue stelle sono sempre ambite sul mercato.

A settembre le big d’Europa proveranno un nuovo assalto a Sergej Milinkovic-Savic, che da ormai tre anni è il pezzo pregiato della rosa biancoceleste.

Una in particolare sembra più agguerrita delle altre. Si tratta del Chelsea che, come riportato da Le10Sport, i Blues sarebbero decisi a sfidare il Paris Saint-Germain, ovvero la squadra che per prima ha manifestato interesse nei confronti del centrocampista serbo.

Il “gancio” giusto del Chelsea

Il club inglese avrebbe avuto contatti con i rappresentanti del giocatore e agli incontri avrebbe preso parte anche Claude Makelele, uno dei “consiglieri” del presidente del Chelsea. L’ex centrocampista francese, tra l’altro, può contare un aggancio speciale avendo giocato proprio nel Psg insieme a Mateja Kezman, che è l’agente di Milinkovic.

Un asso nella manica che il Chelsea, già scatenato sul mercato dopo l’acquisto di Timo Werner dal Lipsia, è pronto a giocarsi per assicurarsi il centrocampista della Lazio.

Il presidente Lotito però non sembra avere intenzione di scendere sotto la valutazione di 100 milioni. La società sta anche lavorando al rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2022, con ricco adeguamento d’ingaggio che dovrebbe salire a 4 milioni.

Basterà per stroncare la corte dei top club?