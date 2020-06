Chelsea, Willian accetta il rinnovo per due mesi

Quasi sicuramente si tratta solo di una “tregua”, o meglio di un modo elegante per salutarsi dopo tante stagioni scandite da soddisfazioni reciproche, ma intanto Willian Borges da Silvaha accettato la proposta di prolungamento di contratto avanzata dal Chelsea.

A renderlo noto è stato lo stesso manager del Chelsea, Frank Lampard.

A scadenza il 30 giugno, l’esterno brasiliano ha detto sì all’estensione fino al 31 agosto, data in cui scadrà ufficialmente la stagione 2019-2020 spostata in avanti a causa del lungo stop dell’attività per la pandemia di Coronavirus.

Futuro a Londra con un altro club?

Classe ’88, a Londra dal 2013, Willian ha vinto con i Blues due Premier, una FA Cup e una Coppa di Lega.

L’addio alla società di Stamford Bridge sembra certo, vista la forbice tra domanda e offerta: il brasiliano chiede un triennale che il Chelsea non è disposto a concedere considerando l’età del giocatore, che dal canto proprio vorrebbe restare a Londra ed è pronto a valutare le proposte di Arsenal e Tottenham allenato dal suo ex maestro José Mourinho.