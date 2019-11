“Chi è Bale?”: la gaffe costa cara all’interprete della Nazionale gallese

“Chi è Gareth Bale?”. La domanda può essere legittima per chi non è appassionato di calcio. Stona terribilmente se si lavora nel mondo del pallone. Peggio ancora se Bale è una delle persone con cui ci si dovrebbe interfacciare frequentemente. L’interrogativo è diventato una vera e propria gaffe quando a pronunciarlo è stata nientemeno che l’interprete della conferenza stampa della Nazionale gallese. Nonostante fosse vicina al giocatore del Real Madrid, la traduttrice scelta dall’UEFA per l’evento non ha riconosciuto il campione e si è permessa di chiedere al Commissario Tecnico Ryan Giggs chi fosse il calciatore in questione. Uno svarione che è costato carissimo all’interprete, prontamente sostituita e rimossa dall’incarico durante la conferenza stampa.