Chi è il calciatore dell’anno Uefa? Tre i candidati, fra cui Cristiano Ronaldo

Sono stati scelti dalla Uefa i tre candidati per il premio di miglior giocatore dell’anno. Fra questi, nonostante la prematura eliminazione dalla Champions League con la Juventus, Cristiano Ronaldo, che però con il suo Portogallo è stato decisivo per la conquista della Nations League. A contendersi il premio anche il “solito” Leo Messi, strepitoso nella scorsa annata col Barcellona (ma fuori dalla Champions in semifinale) e il difensore Virgil Van Dijk, roccioso trascinatore del Liverpool campione d’Europa e autore di una splendida stagione anche in Premier League (titolo sfuggito di un punto all’ultimo turno). La premiazione è in programma il 29 agosto, quando saranno sorteggiati i gironi della prossima Champions. In leggero vantaggio il campione olandese, fresco vincitore anche della Supercoppa europea.