Chi ha speso di più nell’era della pandemia di Covid? La top 10 del CIES

La finestra di calciomercato estivo 2021 si è chiusa lo scorso 31 agosto e il CIES, l'osservatorio del calcio, ha analizzato quanto fatto dalle varie società che appartengono ai top campionati in Europa e nel dettaglio quanto questi club abbiano speso nelle varie sessioni influenzate in modo netto dalla pandemia di Covid-19, ovvero quella dell'estate 2020, quella invernale 2021 e di nuovo quella estiva del 2021 appena conclusa. La classifica vede in top 10 tante squadre di Premier League e solo un'italiana...