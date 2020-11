Argentina, Spagna e Francia, ma anche Germania e Inghilterra. Gli ex giocatori di Serie A sono davvero ovunque e questo fine settimana o, in generale, in questi ultimi sette giorni, sono stati assoluti protagonisti con le rispettive squadre, qualcuno anche a sorpresa. Dagli ex Inter fino al campionissimo Salah, sono stati in tanti a mettersi in evidenza.

Andiamoli a scoprire…